Названа причина смерти принца Филиппа

Глава королевского двора и врач королевы Елизаветы II подтвердили, что принц Филипп умер от старости. Ни одна из болезней не стала причиной летального исхода. Герцог Эдинбургский мирно скончался в Виндзорском замке в возрасте 99 лет. Сэр Хью Томас, глава медиков Двора, в официальном свидетельстве о смерти написал ее причину — старость.

Издание The Daily Mail уточнило, что это определение допускается, если пациенту больше 80 лет и если врач лично наблюдал пациента в течение длительного периода, констатируя постепенное снижение жизненных показателей.

Следовательно, у принца Филиппа не было никаких других идентифицируемых заболеваний или травм, которые способствовали смерти. Включая заболевание сердца, которое заставило его перенести хирургическую операцию всего за несколько недель до летального исхода.

По британским законам, смерть требуется зарегистрировать в течение пяти дней. Через четыре дня после ухода принца Филиппа его кончина была засвидетельствована в Королевском округе Виндзор и Мейденхед личным секретарем герцога Эдинбургского бригадным генералом Арчи Миллер-Бейкуэллом.

В свидетельстве о смерти упоминается греческое происхождение принца, и его собственная фамилия, Маунтбетттен. Как говорят, для него она была очень важна.

В документе указано полное имя герцога: «Его Королевское Высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский, ранее известный как принц Греции и Дании Филипп, ранее известный как Филип Маунтбеттен». В свидетельстве о смерти также указана его профессия, морской офицер. Своей военной карьерой принц Соединенного Королевства всегда очень гордился.

Овдовевшая королева Великобритании Елизавета II в свой день рождения 21 апреля поблагодарила подданных за поддержку после смерти ее супруга принца Филиппа. Ей исполнилось 95 лет.