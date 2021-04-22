Елизавета II поблагодарила британцев за поддержку после смерти мужа

Королева Великобритании Елизавета II в свой день рождения 21 апреля обратилась к подданным со словами благодарности за поддержку после смерти ее супруга принца Филиппа. Об этом сообщил сайт inc-news.

По словам монарха, ей и членам королевской семьи было приятно получить от британцев сообщения о принце Филиппе. Послания также пришли из Содружества наций и других стран.

Елизавета II сказала спасибо за доброту и поддержку. Также ее «глубоко тронуло» такое внимание. По словам королевы, все это потому, что герцог Эдинбургский имел сильное влияние на жизни людей.

«Моя семья и я лично хотели бы поблагодарить вас за поддержку и доброту, которую вы продемонстрировали по отношению к нам за последние дни», — говорится в заявлении.

Елизавета II встретила 21 апреля свой 95-й день рождения в трауре. Второй раз за все время правления королевы в этот день не прогремел орудийный салют. В 2020 году данную традицию обошли из-за пандемии коронавируса.

Принц Филипп скончался 9 апреля. Он не дожил до своего 100-летия два месяца. Похороны состоялись 17 апреля. В связи со смертью герцога Эдинбургского королевская семья находится в двухнедельном трауре, который завершится 23 апреля