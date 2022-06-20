Названа причина, по которой НАТО спровоцирует ядерный удар России

Спровоцировать Россию на применение ядерного оружия могут гипотетические попытки НАТО вторгнуться в Калининградскую область. Такое мнение высказал в беседе с порталом «Украина.ру» военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Вероятность конфликта на Балтике он оценил как крайне низкую, но полностью ее исключать не стал.

«Я не исключаю, что в какой-то момент Польша будет обострять ситуацию на границе с Калининградской областью. Но надо понимать, что если у России будут хоть малейшие сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то Россия применит ядерное оружие и создаст наземный коридор через территорию Литвы», — пояснил Евсеев.

Он также добавил, что эффективность операции России на Украине приведет в итоге к тому, что желание НАТО вступать в боевые действия с нашей страной ослабнет.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мировому сообществу нужно сделать все необходимое, чтобы не допустить ядерного коллапса на Земле. Однако говорить о невозможности подобного развития событий было бы ошибкой, отметил он.