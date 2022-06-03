Медведев назвал ошибкой отрицание риска ядерной войны

Мировому сообществу нужно сделать все необходимое, чтобы не допустить ядерного коллапса на Земле. Однако говорить о невозможности подобного развития событий было бы ошибкой.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об этом в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Когда говорят, что это невозможно, потому что невозможно никогда, — всегда ошибаются», — подчеркнул он.

Медведев напомнил, что в истории человечества ядерное оружие уже применяли. Главное, чтобы все страны принимали решения в таком контексте «на холодную голову и с учетом всех реалий».

Доктрина России, обратил внимание замглавы Совбеза РФ, предполагает ответ на ядерный удар, если государство атаковали подобным образом или ударили по его критической инфраструктуре. Среагировать страна может и при нападении с применением обычных вооружений: условием здесь станет угрожающий существованию РФ характер удара.

«Вот об этом тоже никто не должен забывать. Естественно и то, что никто не хочет ядерной войны. Это тупик, это конец человечества», — заметил Медведев.

По его словам, все должны приложить усилия для того, чтобы «ядерный коллапс никогда не случился на Земле».