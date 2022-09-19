Названа причина, по которой Клинтон мог вспомнить разговор с Ельциным о НАТО | 360°

Эксклюзив 19 сентября 2022, 20:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Названа причина, по которой Клинтон мог вспомнить разговор с Ельциным о НАТО Историк Рогулев: Клинтон вспомнил разговор с Ельциным о НАТО после критики Путина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Воспоминания 42-го президента США о разговоре со своим тогдашним коллегой Борисом Ельциным могут быть ответом на слова российского лидера Владимира Путина. Действующий президент РФ не раз уличил Запад в том, что тот не отвечает за свои слова. Такое мнение высказал в беседе с «360» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«Я думаю, они (заявления Билла Клинтона — прим. ред.) связаны с выступлением нашего президента Владимира Путина, который неоднократно подчеркивал тот факт, что Запад свое слово не держит, мол, обещали одно, а в результате сделали другое», — сказал Рогулев.

Реклама

По его словам, Клинтон хитрит. Потому что уже давно появились мемуары бывшего министра обороны Ричарда Перри. Он там описывал обсуждение в Белом доме вопроса о расширении НАТО.

Реклама

«Когда-то кто-то там заикнулся о том, что Россия будет против, он, по-моему, сказал: „А кого это интересует?“ Так что это все хитрости такие задним числом», — заключил эксперт.

Ранее Билл Клинтон вспомнил разговоры с первым президентом России Борисом Ельциным о расширении НАТО на восток. По словам американского политика, Ельцин ему заявил, что Россия этого не боится.

0 0 0 0 0 0