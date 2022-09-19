Клинтон вспомнил разговоры с Ельциным о расширении НАТО | 360°

Мир 19 сентября 2022, 02:37 Поделиться Telegram

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Viber Клинтон вспомнил разговоры с Ельциным о расширении НАТО Бывший президент США Клинтон вспомнил разговоры с Ельциным о расширении НАТО на восток РИА «Новости»

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Бывший глава Белого дома Билл Клинтон вспомнил про разговоры с президентом России Борисом Ельциным о расширении НАТО на восток. Об этом он рассказал телеканалу CNN.

Во время общения с Ельциным, Клинтон спросил, опасается ли российский президент удара США по России с военной базы НАТО в Польше.

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«Он ответил: „Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона“», — рассказал 42-й президент США.

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Клинтон, по его словам, объяснял Ельцину, что угроза для мира в будущем будет исходить от негосударственных субъектов и авторитарных стран, которые передают оружие массового поражения террористам. В связи с этим бывший американский президент предлагал России «не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу возможного членства в альянсе».

Ранее Клинтон уже заявлял, что предлагал возможность вступления России в НАТО не только Ельцину, но Путину. В колонке для издания The Atlantic он писал, что пытался наставить Россию на «правильный путь развития».

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