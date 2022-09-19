Клинтон вспомнил разговоры с Ельциным о расширении НАТО | 360°

Все новости

Важное

19 сентября 2022, 03:13

Перспективы переговоров Путина и Зеленского оценили в ООН

Подмосковье

19 сентября 2022, 02:59

День города в Шатуре отметили красочным карнавалом

Реклама

Мир

19 сентября 2022, 02:32

Байден обещал защитить Тайвань, если Китай начнет «вторжение» — Reuters

Мир

19 сентября 2022, 02:07

Рубль назвали одной из самых сильных валют в мире

Мир

19 сентября 2022, 01:58

Запрет на въезд в Польшу и страны Прибалтики для россиян вступил в силу

Деньги

19 сентября 2022, 01:16

Adidas уличили в неуплате налогов на 10 миллиардов рублей

Мир

19 сентября 2022, 00:55

Мир предупредили о возросших рисках ядерной войны

Мир

19 сентября 2022, 00:17

Столица Казахстана снова стала Астаной

Происшествия

19 сентября 2022, 00:02

Число жертв урагана в Курской области выросло до двух

Мир

19 сентября 2022, 02:37

Клинтон вспомнил разговоры с Ельциным о расширении НАТО

Бывший президент США Клинтон вспомнил разговоры с Ельциным о расширении НАТО на восток

Читать 360tv в

Бывший глава Белого дома Билл Клинтон вспомнил про разговоры с президентом России Борисом Ельциным о расширении НАТО на восток. Об этом он рассказал телеканалу CNN.

Во время общения с Ельциным, Клинтон спросил, опасается ли российский президент удара США по России с военной базы НАТО в Польше.

Реклама

«Он ответил: „Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона“», — рассказал 42-й президент США.

Реклама

Клинтон, по его словам, объяснял Ельцину, что угроза для мира в будущем будет исходить от негосударственных субъектов и авторитарных стран, которые передают оружие массового поражения террористам. В связи с этим бывший американский президент предлагал России «не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу возможного членства в альянсе».

Ранее Клинтон уже заявлял, что предлагал возможность вступления России в НАТО не только Ельцину, но Путину. В колонке для издания The Atlantic он писал, что пытался наставить Россию на «правильный путь развития».

США

Россия

НАТО

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама