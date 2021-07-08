Названа причина, по которой бывшая жена Билла Гейтса может уйти из их фонда
Мелинда Гейтс может выйти через два года из руководства благотворительного фонда, который она возглавляет бывшим мужем Биллом Гейтсом. Это произойдет в случае, если экс-супруги поймут, что у них не получается работать вместе. Об этом сказано в сообщении главного исполнительного директора фонда Марка Сьюзмана.
Сьюзман отметил, что, несмотря на развод, Гейтсы выполняют обязательство по руководству фондом.
«За последние два десятилетия Билл и Мелинда взрастили фонд, который они зачастую называют своим четвертым детищем. Тем не менее они договорились, что если по прошествии двух лет кто-либо из них решит, что не может продолжать совместную работу, Мелинда уйдет с должности сопредседателя и попечителя фонда», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.
Сьюзман отметил, что Мелинда в таком случае получит от бывшего супруга деньги на самостоятельное ведение благотворительной деятельности.
Гейтсы возглавляют благотворительный фонд с 2000 года. Организация занимается борьбой с опасными болезнями в развивающихся странах. Также у фонда есть программы в сфере здравоохранения и образования в Соединенных Штатах.
Билл и Мелинда Гейтс в мае 2021 года объявили о разводе. Пара поженилась в 1994 году, вместе они воспитывают троих детей.