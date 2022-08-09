В Германии и Австрии растет уровень поддержки России и ее лидера Владимира Путина. Об этом написал обозреватель Герхард Лехнер в австрийской газете Wiener Zeitung.

Автор материала утверждает, что впечатление, будто в Германии и Австрии дружно поддерживают Украину, ошибочно. А вот Россию действительно поддерживают очень многие.

«Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует „правым“ критикой ультралиберальной гендерной политики, а „левым“ — антинатовской риторикой», — объяснил журналист.

Также Лехнер обратил внимание на то, что немцы и австрийцы все больше негодуют из-за экономических последствий санкций, направленных против России. По его словам, любой энтузиазм в отношении Украины быстро спадает в условиях растущей инфляции, чудовищных цен и грозящего дефицита газа.

Ранее председатель Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил, что миллионы людей в Германии не смогут оплачивать счета из-за роста цен на газ. Неплатежеспособными станет по крайней мере треть малоимущих граждан Германии.