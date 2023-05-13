Мир 13 мая 2023, 06:01 Названа причина будущего провала контрнаступления ВСУ Asia Times: ВСУ лишает возможности успешного контрнаступления отсутствие неожиданности Ministry of Defense of Ukraine

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В условиях атаки на более сильного противника единственным способом победить является эффект неожиданности, но его отсутствие станет причиной провала контрнаступления ВСУ. На это указало китайское издание Asia Times.

Провал контрнаступления украинских военных авторы статьи предрекли из-за предсказуемости их действий. В пример журналисты привели историческое событие — бельгийскую операцию вермахта «Гельб» во время Второй мировой. Тогда немцы одолели объединенные силы Бельгии, Нидерладнов, Люксембурга, Франции и Великобритании за счет эффекта неожиданности.

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Но для Киева, как уверены авторы статьи, аналогичного сценария не существует, поэтому контрнаступление ВСУ окажется бессмысленным.

«Учитывая географию и дислокацию противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театре военных действий Украины, варианты нападения ограничены, а добиться внезапности будет уже очень сложно», — указано в материале.

В успехе контрнаступления ВСУ сомневаются и украинские чиновники. Как отметила газета Financial Times, по их мнению, Запад перестанет оказывать Киеву военную и финансовую помощь. Некоторые чиновники считают, что президент Украины Владимир Зеленский решил отложить контрнаступление для того, чтобы западные партнеры начали быстрее отправлять оружие и боеприпасы для украинских военных.