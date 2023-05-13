Мир 13 мая 2023, 01:41 Украинские чиновники усомнились в успехе контрнаступления ВСУ Financial Times заявила о неуверенности украинских чиновников в успехе контрудара ВСУ РИА «Новости»

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Чиновники Украины выразили неуверенность в успехе контрнаступления Вооруженных сил страны. По их мнению, Запад перестанет оказывать Киеву военную и финансовую помощь, написала газета Financial Times.

«За закрытыми дверями высокопоставленные чиновники в Киеве заняли „очень реалистичную“ позицию», — говорится в статье.

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Так, некоторые из них уверены в том, что украинские военные не смогут взять под контроль Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Кроме того, Запад вряд ли будет и дальше помогать Украине в случае отсутствия успехов контрнаступления, заявили представители власти.

Также прозвучало мнение, что президент Украины Владимир Зеленский решил отложить контрнаступление, чтобы западные партнеры начали быстрее отправлять оружие и боеприпасы.

Ранее стало известно, что у украинских войск нет финальной версии плана контрнаступления, так как президент страны до сих пор не утвердил ни одного предложения руководства ВСУ. Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что не нужно ждать контрнаступления украинских войск.