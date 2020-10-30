Названа предварительная причина смертельной аварии в Киеве

Он напомнил, что иномарка, проезжая по Крещатику, сбила шесть пешеходов, двое из которых скончались на месте.

Водителя задержали. Сейчас его отправили на медицинское освидетельствование для проверки на употребление лекарственных или наркотических препаратов. Водителю уже предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой гибель двух или более людей.

«Если действительно этот водитель ранее перенес операцию и плохо себя чувствовал — никто не мешал ему ездить на общественном транспорте, на такси или пользоваться услугами водителя. А так из-за него две семьи сегодня потеряли навсегда родных и близких. А четверо еще здоровых утром людей вынуждены лечиться в больницах», — написал представитель ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, как внедорожник вылетел на площадь Независимости. Машина двигалась на приличной скорости, разгоняя прохожих. После проезда по ступенькам автомобиль въехал в толпу, которая стояла на остановке.