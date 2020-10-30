Внедорожник насмерть сбил 2 человек в центре Киева

Водитель внедорожника не справился с управлением на Крещатике, вылетел на площадь Независимости и насмерть сбил двух человек на остановке. Момент ДТП попал на видео.

На кадрах с камеры наружного видеонаблюдения видно, как Land Rover на приличной скорости выскакивает на площадь. Люди успевают отбежать в последний момент. Внедорожник чуть не переворачивается на ступеньках и врезается в остановку.

«В результате ДТП два человека скончались на месте происшествия, еще несколько пострадали. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь», — сообщила киевская полиция в Facebook.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, медики и оперативно-следственная служба. Правоохранители сейчас беседуют с 66-летним водителем иномарки и проверяют его на трезвость.

ДТП произошло в районе 16:00. Информации о точной причине аварии пока нет.