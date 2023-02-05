Мир 05 февраля 2023, 23:18 Названа новая должность уходящего с поста министра обороны Украины Резникова Глава фракции «Слуга народа» Арахамия: Резников возглавит министерство промышленности РИА «Новости»

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Увольнение Алексея Резникова с поста министра обороны Украины подтвердил глава фракции «Слуга народа» в верховной раде Давид Арахамия. В своем Telegram-канале он сообщил, что глава оборонного ведомства перейдет на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

По словам Арахамии, на новом посту Резников окажется полезнее, учитывая его работу на совещаниях «Рамштайн». По словам депутата, министерству промышленности требуется серьезный подъем.

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Министром обороны Украины станет занимающий сейчас пост начальника главного управления разведки Кирилл Буланов.

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Министром внутренних дел станет Игорь Клименко, исполняющим обязанности после гибели при крушении вертолета Дениса Монастырского. Служба безопасности Украины останется в подичнении Василия Малбюка.

«Ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики», — заявил Арахамия.

Голосование по отставкам и новым назначениям пройдет в раде на следующем пленарном заседании. О предстоящей замене Резника на Буданова украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили в воскресенье, 5 февраля.

Но действующему руководителю оборонного ведомства пророчили пост главы Минюста.

Сам Резников заявил, что отправить его в отставку может только президент Украины Владимир Зеленский. При этом глава Минобороны Украины подчеркнул, что прекрасно понимал, что занимал этот пост не на постоянной основе.