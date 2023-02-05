Мир 05 февраля 2023, 14:17 Министр обороны Украины уйдет в отставку — СМИ «Украинская правда»: министра обороны Украины Резникова отправят в отставку Официальный сайт президента Украины

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Министр обороны Украины Алексей Резников может в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом написало издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе в правительстве.

Освободившуюся должность, по данным СМИ, займет нынешний глава Службы военной разведки Кирилл Буданов. Резников после отставки якобы останется в команде президента Украины Владимира Зеленского, перейдя на должность министра юстиции.

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Нынешний министр юстиции Денис Малюська отправится трудиться послом в одну из европейских стран.

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Сам Резников затруднился прокомментировать информацию о вероятной отставке, но заявил о готовности к любому варианту развития ситуации.

«Пока что не происходило никаких разговоров о том, что я должен уйти. Мне не стыдно за то, что я сделал на этом месте», — подчеркнул он.

Первым о вероятной замене Резникова на Буданова на посту главы Минобороны сообщал в Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк. Однако он подчеркнул, что конкретика насчет кадровых перестановок пока что не известна никому.

Резников возглавляет Министерство обороны Украины с осени 2021 года.