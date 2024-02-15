Мир 15 февраля 2024, 20:05 Названа необходимая на восстановление Украины сумма Еврокомиссия: на восстановление Украины нужно 486 миллиардов долларов Anastasiia Smolienko / Global Look Press

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Для восстановления Украины потребуется 486 миллиардов долларов (452,8 миллиарда евро). К такому заключению пришла Еврокомиссия, представив результаты совместной оценки властей страны, ООН и Всемирного банка, сообщил РБК.

В Еврокомиссии отметили, что сумма рассчитана на 10 лет. Из нее 17% пойдет на восстановление и реконструкцию жилья, 15% — транспорта, 14% — торговли и промышленности, 12% — сельского хозяйства, 10% — энергетики.

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Власти Украины при этом указали, что в 2024-м им нужно почти 15 миллиардов долларов для «неотложных мер». Почти 5,5 миллиарда из них они смогли получить от своих международных партнеров, а также за счет собственного бюджета республики.

Годом ранее затраты на восстановление Украины оценивали в 411 миллиард долларов (383 миллиарда евро), отметило издание.

Кандидат в конгресс США от Аризоны, республиканка Кэтлин Уинн заявила о необходимости прекратить финансирование Украины. По ее мнению, страна получает слишком много денег, которые Соединенные Штаты могли бы потратить на решение своих внутренних проблем.