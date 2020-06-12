Названа наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

Наименьший шанс заразиться коронавирусом у людей с кровью первой группы. К такому заключению пришли специалисты компании 23andMe из Калифорнии.

Исследователи работали с данными 750 тысяч человек, у 10 тысяч из которых выявили COVID-19. Оказалось, что с учетом пола и веса люди с первой группой крови заражаются коронавирусом реже на 9%–18%. Данные исследования опубликовали в блоге 23andMe.

Резус-фактор не имеет значения, хотя ранее ученые полагали, что реже болеют COVID-19 только люди с кровью положительного резус-фактора.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что чаще всего COVID-19 выявляют у пациентов со второй группой крови. По ее данным, наименее уязвимая к коронавирусу четвертая группа крови — самая редкая.

По последним данным, COVID-19 выявили у 7,5 миллиона жителей Земли. От последствий заражения коронавирусом уже умерли 421,5 тысячи человек. В России выявили 502 436 случаев заражения 2019-nCoV.