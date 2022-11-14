Мир 14 ноября 2022, 00:28 Названа главная интрига саммита G20 CNN: встреча Байдена и Си Цзиньпина станет главной интригой саммита G20 РИА «Новости»

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Встреча главы Белого дома Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина состоится 14 ноября. Она станет главной интригой саммита G20. Об этом в сообщил CNN. По данным журналистов, настроение переговоров едва ли будет решающим шагом к улучшению китайско-американских отношений.

Первая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась больше 10 лет назад. Президент США посетил Пекин в 2011 году. Тогда Байден находился в должности вице-президента. В Китай он прилетел для налаживания отношений с будущим лидером КНР.

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Байден тогда говорил о своем «большом оптимизме в отношении следующих 30 лет» двусторонних отношений. Кроме того, он похвалил Си Цзиньпина за «прямоту».

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Как отметил телеканал, в китайско-американских отношениях давно сменились позитивные ноты. Теперь на их месте взаимная подозрительность и неприязнь, добавили журналисты.

США и КНР, как указано, застряли в состоянии соперничества великих держав. Они расходятся во мнениях практически во всех важных вопросах. Начиная от ситуации на Тайване и заканчивая Украиной, уточнили журналисты.

Несмотря на это высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что цель предстоящей встречи заключается в том, чтобы лучше понять приоритеты друг друга, а вовсе не в достижении определенных договоренностей.

Выступая на Восточноазиатском саммите в Камбодже Байден заявил, что соперничество между США и Китаем не должно привести к конфликту.