Мир 13 ноября 2022, 12:09 Байден указал на недопустимость конфликта между США и Китаем из-за конкуренции Байден: США продолжат соперничать с Китаем, но это не должно вылиться в конфликт White House

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Соперничество между Соединенными Штатами и Китаем не должно привести к конфликту. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден на Восточноазиатском саммите в Камбодже, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден прокомментировал отношения США и КНР, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут активно соперничать с КНР, <…> следя за тем, чтобы конкуренция не перерастала в конфликт», — отметили в публикации.

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По словам американского президента, США продолжат «энергично конкурировать» с КНР. Он высказался и по поводу нарушений прав человека в Китае.

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Американский лидер подтвердил важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и осудил угрозы со стороны КНДР.

Политолог Юрий Светов в беседе с «360» объяснил, зачем Байден приехал в Пномпень. По его мнению, это попытка повлиять на страны АСЕАН, чтобы они присоединились к антироссийским санкциям и приняли потолок цен на нефть.