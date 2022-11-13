13 ноября 2022, 12:09
Байден указал на недопустимость конфликта между США и Китаем из-за конкуренции
Байден: США продолжат соперничать с Китаем, но это не должно вылиться в конфликт
Соперничество между Соединенными Штатами и Китаем не должно привести к конфликту. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден на Восточноазиатском саммите в Камбодже, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Президент Байден прокомментировал отношения США и КНР, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут активно соперничать с КНР, <…> следя за тем, чтобы конкуренция не перерастала в конфликт», — отметили в публикации.
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По словам американского президента, США продолжат «энергично конкурировать» с КНР. Он высказался и по поводу нарушений прав человека в Китае.
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Американский лидер подтвердил важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и осудил угрозы со стороны КНДР.
Политолог Юрий Светов в беседе с «360» объяснил, зачем Байден приехал в Пномпень. По его мнению, это попытка повлиять на страны АСЕАН, чтобы они присоединились к антироссийским санкциям и приняли потолок цен на нефть.
США
Джо Байден
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