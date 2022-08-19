Названа еще одна причина, по которой США не хотят признавать Россию «спонсором терроризма»

Соединенные Штаты до сих пор не признали Россию «спонсором терроризма» не только из-за зерновой сделки, но и из-за собственных бизнес-интересов. Такое мнение в разговоре с «360» высказала юридический консультант Центра экспертного сопровождения политических процессов Александра Турапина.

«Интересная ситуация сейчас развивается в США. Там происходит противостояние между исполнительным органом власти — Государственным департаментом — и законодательным органом в лице Конгресса США», — сказала Турапина.

По ее словам, еще в июле спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Антони Блинкену, что если он не внесет Россию в черный список стран-террористов, то это может сделать сам Конгресс.

«Но Госдепартамент США опасается признавать Россию „спонсором терроризма“, потому что понимает, что вся эта ситуация может аннулировать зерновую сделку, которую еще недавно с таким трудом удалось заключить. Разрушение этой сделки, по мнению Госдепартамента, грозит тем, что у стран, которые сами не могут производить зерновые ресурсы, фактически наступит тяжелейший голод», — заявила эксперт.

Она не исключила, что Госдепартамент также переживает и за благосостояние Соединенных Штатов.

«Потому что признание России „спонсором терроризма“, безусловно, аннулирует не только зерновую сделку, но фактически отрежет все американские компании от сотрудничества с российскими компаниями», — объяснила Турапина.

Она отметила, что после множества санкционных пакетов с российского рынка ушли многие европейские компании, но американские до сих пор работают в России.

Ранее СМИ написали, что Госдеп объяснил Конгрессу, почему не стоит признавать Россию «страной — спонсором терроризма». Якобы Штаты от этого шага удерживает страх расторжения зерновой сделки, заключенной в Стамбуле.