Госдеп предупредил о последствиях признания России «спонсором терроризма» — СМИ
Politico: Госдеп предупредил о проблемах в случае признания России «спонсором терроризма»
Конгресс США получил тайное предупреждение от Госдепа о том, какими проблемами может обернуться признание России «страной-спонсором терроризма». Об этом сообщила газета Politico.
«Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой», — указано в материале.
В частности, как указывает издание, если США признают Россию «спонсором терроризма», то под угрозой будут многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку продуктов из РФ на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
«Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США», — указано в статье. Кроме того, станет сложнее поддерживать работу в контексте ядерных материалов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова уже заявила, что если конгресс США объявит Россию «страной — спонсором терроризма», американские власти могут забыть об отношениях с РФ.