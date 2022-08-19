Конгресс США получил тайное предупреждение от Госдепа о том, какими проблемами может обернуться признание России «страной-спонсором терроризма». Об этом сообщила газета Politico.

«Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой», — указано в материале.

В частности, как указывает издание, если США признают Россию «спонсором терроризма», то под угрозой будут многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку продуктов из РФ на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

«Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США», — указано в статье. Кроме того, станет сложнее поддерживать работу в контексте ядерных материалов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова уже заявила, что если конгресс США объявит Россию «страной — спонсором терроризма», американские власти могут забыть об отношениях с РФ.