Мир 03 марта 2023, 21:21 Американский конгрессмен призвал США отказаться от поддержки Украины Представитель конгресса Грин: США нужно перестать поддерживать Украину freepik

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Украине нужно начать стремиться к миру, а США лучше перестать ее поддерживать. Об этом заявила член американского Конгресса Марджори Тейлор Грин на конференции Conservative Political Action Coalition. Ее процитировало РИА «Новости».

«Я по-прежнему привержена выступлению против денег для Украины, эта страна должна найти мир», — отметила она.

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Грин прокомментировала речь президента Украины Владимира Зеленского, в которой он говорит, что «США должны отправлять своих сыновей и дочерей» для участия в боевых действиях.

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«Зеленский, лучше убери руки от наших сыновей и дочерей, потому что они не станут умирать там», — сказала политик.

Грин в очередной раз раскритиковала власти США за поддержку Украины, отметив, что американские родители не хотят смерти своих детей ради нее.

Администрация Джо Байдена объявила о новой военной помощи для Украины на сумму 400 миллионов долларов. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, в пакет включили боеприпасы для РСЗО HIMARS, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.