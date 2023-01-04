Мир 04 января 2023, 07:19 Названа единственная выигравшая от украинского конфликта страна Экономист Туатти: от украинского конфликта выиграет только Индия РИА «Новости»

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Индия стала единственной страной, которая выиграет от украинского конфликта. Об этом в эфире телеканала BFM TV сообщил экономист Марк Туатти.

«Россия начала продавать ей нефть, а ведь этого не было раньше. Теперь Индия перерабатывает сырье и продает его дальше, европейским потребителям», — сказал он.

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Таким образом, считает Туатти, Индия получила выгоду из кризиса на Украине.

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«Еще одним фактором успешности Индии стала сложная ситуация в Китае, который потерял часть своего рынка», — добавил он.

По мнению экономиста, 2023 год окажется тяжелым для всех, так как экономическая рецессия накроет весь мир.

Ране МИД РФ сообщал, что Индия и Россия откажутся от иностранной валюты при взаимных расчетах. Однако для этого нужно устранить дисбаланс в товарообороте, потому что Индия покупает в пять раз больше, чем продает.