Более миллиарда долларов собираются вложить в социальную сеть Трампа инвесторы

Социальная сеть, которую сейчас создает бывший президент США Дональд Трамп, объявила о получении инвестиций на сумму более миллиарда долларов. Компания Трампа Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) и созданная ею компания для инвестиций Digital World Acquisition Corp добавили, что деньги готова вложить разнообразная группа институциональных инвесторов.

«Один миллиард долларов посылает важный сигнал большим технологиям, что цензура и политическая дискриминация должны закончиться», — заявил в этой связи Трамп. Как сообщило «РИА Новости», политик добавил, что TMTG должна стать более сильной в плане обороны против «тирании больших технологий.»

Ранее аккаунты бывшего американского лидера оказались заблокированными в большинстве социальных сетей. Это произошло после ставшего уже знаменитым штурма Капитолия, когда туда ворвались тысячи сторонников президента. В октябре текущего года Трамп заявил, что на это фоне решил создать собственную соцсеть под названием Truth Social («Соцсеть правды»). Ее собираются открыть уже в начале следующего года.