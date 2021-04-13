Названа дата церемонии прощания с солистом «Песняров» Леонидом Борткевичем

Церемония прощания с солистом «Песняров» Леонидом Борткевичем состоится 15 апреля. Траурное мероприятие проведут в Белгосфилармонии, сообщило БелТА.

Заслуженный артист Белоруссии скончался 13 апреля на 72 году жизни. У Борткевича был сахарный диабет. Музыкант, по словам коллеги, мог бы еще жить, если бы следил за здоровьем.

В последнее время Борткевич отличался степенностью и задумчивостью, меньше шутил и чаще предавался философским размышлениям.

Леонид Борткевич умер в Минске. В «Песняры» он попал в 1970 году и исполнял одни из самых известных хитов ансамбля — песни «Александрина», «Березовый сок», «Беловежская пуща» и «Белоруссия».

В составе ансамбля артист выступал до 1980 года и снова присоединился к коллективу после возвращения из США в начале нулевых. С «Песнярами» Борткевич был вплоть до смерти руководителя ВИА Владимира Мулявина.

В 1979 году музыканту присвоили звание заслуженного артиста Белоруссии. Он также был лауреатом I премии Всесоюзного конкурса советской песни в 1973-м и международных фестивалей и конкурсов.