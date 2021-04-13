Коллега раскрыл причину смерти солиста «Песняров» Леонида Борткевича

Солист «Песняров» Леонид Борткевич умер от сахарного диабета. Он мог бы жить, если бы внимательнее следил за своим здоровьем, сказал RT участник коллектива Валерий Скорожонок.

«Я с детства равнялся на этого человека. Это было лицо „Песняров“. Это был солист №1. Если бы ухаживал за здоровьем, он бы мог еще жить. Это сахарный диабет. Жаль, что не стало Лени. Жаль его», — заявил коллега умершего музыканта.

Скорожонок добавил, что в последнее время Борткевич был степенным и задумчивым. По словам собеседника, звучавшие раньше в гримерке анекдоты и шутки сменили философские размышления.

Леонид Борткевич умер 13 апреля в Минске. Он попал в «Песняры» в 1970 году. Борткевич пел одни из самых известных хитов ансамбля: «Александрина», «Березовый сок» и «Белоруссия». Солист выступал в составе коллектива до 1980 года. В 1989 году он переехал в США, вернулся через 11 лет и снова присоединился к «Песнярам», где проработал до смерти руководителя ВИА Владимира Мулявина.