Названа дата президентских выборов в Сирии

Сирийские парламентарии на экстренном заседании определились с датой проведения президентских выборов. Их назначили на 26 мая. Трансляцию заседания вел телеканал «Аль-Ихбария».

«Решено, что среда, 26 мая, будет днем проведения выборов президента для сирийских граждан, которые находятся на территории Сирии. Для сирийских граждан, которые находятся за пределами Сирии, выборы пройдут на территории дипмиссий 20 мая, с 07:00 до 19:00 по местному времени», — говорится в решении Народного совета Сирии.

Регистрация кандидатов начнется 19 апреля. Она продлится 10 дней.

Сейчас Сирией правит Башар Асад, который занял пост президента в июле 2014 года. Согласно Конституции Сирии от 2012 года, глава государства может оставаться на своем посту два срока подряд. Президентский срок в Сирии составляет семь лет.

В январе 2020 года российский лидер Владимир Путин летал в Дамаск. Год спустя он рассказал, что вместе с Асадом прогулялся по улицам сирийской столицы, побывал в Омейядской мечети и кафедральном соборе Девы Марии.