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    07 января 2021, 13:06

    Путин раскрыл подробности визита в Сирию

    Андрей Иванов

    Год назад Владимир Путин летал в Дамаск. Вместе с Башаром Асадом он прогулялся по улицам сирийской столицы, побывал в Омейядской мечети и кафедральном соборе Девы Марии. Российский президент отметил, что Дамаск уже тогда начал возвращаться к мирной жизни.
    Путин раскрыл подробности визита в Сирию

    «Я сразу для себя отметил, что жизнь восстанавливается. В самом Дамаске, в центре Дамаска. <…> Мы мало по улице разгуливали там в силу известных ограничений, связанных с безопасностью, но все-таки было и такое, где мы и на улицу выходили, с людьми общались. Очень дружелюбные, очень дружелюбные были встречи», — рассказал Путин в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» на телеканале «Россия 1».

    Главу Российского государства удивил тот факт, что в Омейядской мечети хранятся мощи Иоанна Крестителя.

    «Для меня было это неожиданным, что в мечети сохраняются, причем бережно сохраняются мощи Иоанна Крестителя и почитаются в исламском мире. <…> Вот эта вот близость двух мировых религий, в основе которой лежат общие морально-нравственные ценности, общечеловеческие гуманитарные ценности, вот это не может не вызывать интереса и уважения», — добавил Путин.

    В этом же документальном фильме президент рассказал, что все решения по сирийскому вопросу принимали исходя из интересов России, пишет НСН.