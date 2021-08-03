Названа дата премьеры сериала по «Властелину колец»

Премьера выхода сериала «Властелин колец» по мотивам романов Джона Р. Р. Толкина состоится 2 сентября 2022 года на сервисе Prime Video. Об этом заявили представители студии Amazon. Новые эпизоды обещают выпускать еженедельно.

В компании отметили, что пока сериал еще не получил официальное название. Подробности сюжета не раскрываются. Известно лишь, что действие будет происходить за несколько тысячелетий до событий, которые были описаны в «Хоббите» и «Властелине колец».

Чтобы избежать утечки информации о сериале, организаторы создали поддельную съемочную группу, ложные сцены на фоне ложных декораций. Тем не менее в СМИ появлялась информация о том, что в сериале появятся ледяные тролли, а сэр Ленни Генри сыграет одного из Харфутов. Кроме того, зрители увидят темнокожих предшественников хоббитов из Шира.

Съемки первого сезона сериала завершились накануне в Новой Зеландии. Главные роли исполнили Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Макс Болдри, Назанин Бониади, Морфидд Кларк. Шоураннерами стали Джон Д. Пэйн и Патрик Мак-Кей.