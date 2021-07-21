Создатели сериала по «Властелину колец» рассказали новые подробности съемок

Поклонники нового сериала «Властелин колец» узнали новые подробности съемок от создателей. Оказалось, что организаторы спроектировали поддельную съемочную команду, ложные сцены на фоне ложных декораций. Все это делалось для того, чтобы избежать утечки информации по новой киноленте. Об этом рассказал «Политэксперт».

По данным СМИ, в кинопремьере некоторых из существ назовут Ледяными троллями, а Сэр Ленни Генри сыграет одного из Харфутов. Также поклонники увидят появление темнокожих предшественников хоббитов Шира. Дата выхода проекта пока не анонсируется.