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    21 июля 2021, 16:12

    Создатели сериала по «Властелину колец» рассказали новые подробности съемок

    Оксана Лавнюженко

    Поклонники нового сериала «Властелин колец» узнали новые подробности съемок от создателей. Оказалось, что организаторы спроектировали поддельную съемочную команду, ложные сцены на фоне ложных декораций. Все это делалось для того, чтобы избежать утечки информации по новой киноленте. Об этом рассказал «Политэксперт».

    Создатели сериала по «Властелину колец» рассказали новые подробности съемок

    По данным СМИ, в кинопремьере некоторых из существ назовут Ледяными троллями, а Сэр Ленни Генри сыграет одного из Харфутов. Также поклонники увидят появление темнокожих предшественников хоббитов Шира.

    Дата выхода проекта пока не анонсируется.