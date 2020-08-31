Названа боль, при которой необходимо вызывать скорую

Боль в груди может быть признаком сердечного заболевания. Если она не стихает в течение 15 минут, нужно звонить в скорую помощь. Об этом заявил руководитель кардиологического отделения Института спортивной медицины и науки Национального Олимпийского комитета Италии Антонио Пелличча.

«Любой, кто испытывает боль в груди более 15 минут, должен вызвать скорую помощь», — приводит сайт Eurekalert слова врача.

Пелличча добавил, что если во время физической активности сердце начинает учащенно биться, появляется необычная одышка или дискомфорт в груди, то необходимо обратиться к врачу. Он подчеркнул, что в больницу за консультацией должны обращаться все сердечники, которые решили заняться спортом. Медики помогут скорректировать нагрузки, которые не навредят.

Ранее ученые из Калифорнийского университета (США) обнаружили связь между заболеваниями сердечно-сосудистой системы и старческим слабоумием. Специалисты выяснили, что чем больше в жизни человека пагубных для сердечно-сосудистой системы факторов, тем выше шанс снижения интеллектуальных способностей с годами.