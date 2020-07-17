Ученые нашли связь между болезнями сердца и старческим слабоумием

Ученые из Калифорнийского университета (США) обнаружили связь между заболеваниями сердечно-сосудистой системы и снижением умственных способностей в старости.

К факторам риска таких недугов относятся гипертония, диабет, ожирение, а также высокий уровень холестерина и курение. Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 2675 человек в возрасте 50 — 54 лет.

Специалисты определили, каков фактор риска этих болезней у пациентов. Результаты оказались такими: гипертония (31%), диабет (11%), ожирение (43%). Помимо прочего, высокий уровень холестерина был у 9%, а курили 15% участников. Еще добровольцы прошли тесты, по результатам которых можно оценить их память, исполнительные функции и скорость обработки информации мозгом. Через пять лет подопытные прошли тесты еще раз, пишет портал «Ридус».

У 5% участников за пять лет ускорилось снижение когнитивных способностей. Курение, гипертония и диабет были связаны с большой вероятностью ускоренного снижения когнитивных функций. А вот у высокого уровня холестерина и ожирения такой связи выявлено не было.

Ученые пришли к выводу, что, чем больше у человека факторов риска заболеваний сердца, тем выше вероятность быстрого снижения его интеллектуальных способностей.