Назван срок жизни коронавируса в комарах

«В 2020 году проведено исследование на <…> основных видах комаров, распространенных в Китае, где появился новый коронавирус, направленное на изучение их возможности размножать вирус. Результаты исследования продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение 24 часов», — пояснила Карань.

Эпидемиолог подчеркнула, что большая часть вирусов, которые переносят комары, размножаются в клетках кровеносной и нервной систем. ОРВИ они не вызывают и от человека к человеку воздушно-капельным путем не передаются.

Ранее в Стамбуле обнаружили скопления азиатских тигровых комаров, которых до этого в Турции не было. Они кусаются не только ночью, но и днем, и переносят желтую лихорадку и вирус Зика. Укусы этих насекомых вызывают аллергию.