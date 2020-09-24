Очень опасный вид комаров обнаружили в Турции

В крупных районах Стамбула (Турция) были найдены большие скопления опасных азиатских тигровых комаров, которых ранее на территории страны не замечали. Они переносят крайне опасные заболевания, и, видимо, способны легко адаптироваться к новым условиям.

Об этом сообщило издание HabberTurk со ссылкой на турецких ученых. Доцент Стамбульского университета Керем Этера уточнил, что эти комары атакуют своих жертв в течение всего дня, а не только в темное время суток. Они представляют опасность для людей, находящихся на открытом воздухе.

«Они намного агрессивнее, чем другие комары, и могут переносить такие заболевания, как желтая лихорадка и вирус Зика», — сказал Керем Этера.

Кроме опасных заболеваний, азиатские тигровые комары опасны тем, что их укус вызывает повышенную аллергическую реакцию и вызывает продолжительный зуд и покраснение кожи.

В середине июля американские ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2 не способен размножаться в трех обычных видах комаров, и эти насекомые не могут заражать людей коронавирусом.