Мир 05 января 2023, 12:23 Генсек НАТО предостерег от неправильной оценки сил России Генсек НАТО Столтенберг: недооценивать силы в России в конфликте на Украине опасно РИА «Новости»

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Неправильная оценка планов России по ситуации на Украине приведет к опасным последствиям. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на деловой конференции в Норвегии.

Он подчеркнул, что в Альянсе не увидели никаких признаков того, что Россия как-то поменяла свои планы по специальной военной операции.

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«Поэтому недооценивать Россию опасно», — заметил Столтенберг.

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Глава Североатлантического альянса обратил внимание, что российские власти продемонстрировали готовность довести специальную военную операцию до конца, не меняя своих основных целей.

Командующие генеральных штабов стран НАТО обсудят ситуацию на Украине на заседании, которое пройдет 18 и 19 января. Как сообщили в пресс-службе организации, главным вопросом станет дальнейшая военная помощь киевскому режиму. Во встрече также примут участие представители Швеции и Финляндии.

Предварительный прогноз о дальнейшей судьбе Альянса сделал бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон. Как сообщило ИА Nation News, военный заявил, что НАТО может стать прямым участником конфликта и вступить в противостояние с Россией. По его словам, это может произойти в 2023 году. Бреттон-Гордон подчеркнул, что такой сценарий вполне может стать реальностью.