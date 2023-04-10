Мир 10 апреля 2023, 07:10 Назван срок перехода на расчеты в нацвалютах Экс-глава Минфина России Задорнов сообщил о переходе на расчеты в нацвалютах через 10 лет РИА «Новости»

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Мировая торговля перейдет на полномасштабное использование национальных валют через десять лет. Таким прогнозом в беседе с РИА «Новости» поделился бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

По его словам, развитие расчетов в региональных валютах постепенно продолжается, причем наиболее активно — на постсоветском пространстве.

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«Он будет долгим с глобальной точки зрения. Если рассуждать серьезно, то на горизонте десяти лет мы увидим результаты», — сказал экономист.

Задорнов отметил, что преобладание одной валюты над остальными несет издержки как продавцам, так и покупателям.

«При расчетах в свободно конвертируемых валютах такие издержки сведены к минимуму. Из-за возникновения барьеров уже начался процесс дезинтеграции мировой финансовой системы», — добавил бывший глава Минфина.

Ранее американский экономист Стивен Роуч предрек снижение роли Соединенных Штатов в мировой экономике и крах доллара.