Американский экономист предсказал крах доллара

Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли Соединенных Штатов в мировой экономике.

Стивен Роуч — старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете, — высказал свое мнение в беседе с Bloomberg.

По его словам, на ослабление экономики США повлияла пандемия коронавируса. это приведет к окончанию «неправомерных привилегий» доллара, считает Роуч. Кроме того, по его мнению, может в любой момент претерпеть изменения валютный баланс. Такая тенденция, пояснил Роуч, связана с тем, что в Штатах существует дефицит внутренних сбережений.

Роуч считает, что доллар рухнет в 2021 году. По его мнению, это произойдет на фоне проводимой американским лидером Дональдом Трампом политики. При этом после стабилизации экономического кризиса валюта упадет на 35%, добавил Роуч.

11 июня доллар вырос на 1,55 рубля и достиг отметки в 70,05 рубля. Таким образом он превысил максимальное значение с 29 мая. Этому поспособствовал обвал нефтяного рынка более чем на 7%. В свою очередь, нефтяной рынок пошатнулся на фоне публикации отчета американского управления энергетической безопасности о коммерческих запасах нефти в стране.