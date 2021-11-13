Назван снижающий артериальное давление по ночам напиток

Ученые из Университета Западной Австралии выяснили, что черный чай помогает бороться с гипертонией. Особенно хорошо напиток действует по ночам. Об этом сообщило издание American Journal of Clinical Nutrition со ссылкой на исследование.

Сотрудники университета провели эксперимент, в котором приняли участие мужчины и женщины с повышенным давлением. Некоторые из них пили по три чашки черного чая в день, а другие — напиток с кофеином без растительных полифенолов. Эксперимент показал, что у пивших чай давление стабилизировалось благодаря какому-то элементу в напитке. Особенно эффективно он действовал по ночам.

«Результаты исследования показывают, что некий компонент черного чая, помимо кофеина, может влиять на скорость изменения артериального давления в ночное время», — говорится в заключении отчета о работе ученых.

Ранее ученые из Пекинского университета выяснили, что черный чай положительно влияет на когнитивные способности мозга и помогает ему лучше работать.