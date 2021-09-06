Китайские ученые рассказали о влиянии черного чая на умственные способности

Черный чай положительно влияет на когнитивные способности и помогает работе мозга. К такому выводу пришли ученые из Пекинского университета, сообщило ИА Nation News.

«Этот напиток также помогает людям меньше утомляться, когда они работают над трудной задачей», — объяснила Лей Ванг, один из авторов научной работы.

Ученые отобрали для эксперимента 100 человек. Участников эксперимента на две группы. Обе группы должны были выполнять задачи разных уровней сложности. При этом одной группе перед выполнением задач давали пить чистую воду, а другой — черный чай.

Оказалось, что люди, употребляющие черные чай лучше справляются с задачами, их мозговая активность увеличивается, кроме того, они меньше устают в процессе работы.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала о полезных свойствах травяного чая каркаде. Он благотворно влияет на иммунитет, помогая защититься от инфекций, и, кроме того, способствует выводу из организма токсичных веществ.