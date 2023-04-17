Мир 17 апреля 2023, 03:21 Назван самый грандиозный просчет Запада в отношении России AT: самым грандиозным просчетом Запада за всю историю стали санкции против России Pxhere

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Самым грандиозным просчетом Запада за всю историю оказались санкции против России, которые ввели из-за конфликта на Украине. Об этом сказано в материале в American Thinker.

«Санкции не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали. Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза», — указали авторы статьи

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Из статистических данных следует, что пока страны Запада будут сталкиваться с дефицитом энергоносителей и высокой инфляцией, экономика России будет расти быстрее немецкой или британской. А впоследствии она обойдет и другие западные экономики, в числе которых и американская, отмечено в статье.

Кроме того, Россия преуспевает в военной сфере, отметили авторы. Страна наладила производство обороной продукции. У Запада же наоборот, фиксируют дефицит боеприпасов, который спровоцировала поддержка Украины.

Дипломатический авторитет России также показывает рост. Особенно это заметно в Африке и Азии, отмечено в материале. А страны Запада влияние на Ближнем Востоке, в Африке и в Латинской Америке теряют. Эти регионы стремятся к сотрудничеству с Россией, как с более надежным партнером.

Глава МИД России Сергей Лавров отправился в политическое турне по Латинской Америке, которое продлится с 17 по 21 апреля. Во время рабочей поездки российский министр посетит с визитом Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.