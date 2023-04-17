Мир 17 апреля 2023, 02:05 Лавров начал турне по Латинской Америке МИД России: Лавров посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу с 17 по 21 апреля РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров отправился в поездку по Латинской Америке, в ходе которой посетит с визитом Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.

Политическое турне будет длится с 17 по 21 апреля. Днем 16 апреля МИД опубликовал в своем Telegram-канале видео из самолета Лаврова. На кадрах министр угощает сопровождающих его журналистов куличом.

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В министерстве отметили, что Лавров проведет встречи с лидерами латиноамериканских стран и главами МИД. Глава российского ведомства направляется в регион с конкретной целью, которая нацелена на укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной и других сферах.

«Латинская Америка — это дружественный регион, с которым Россия намерена поддерживать динамичный диалог и развивать конструктивное сотрудничество», — говорится в сообщении МИД.

Четырехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана перенесли на май. По словам посла РФ в Дамаске Александра Ефимова, изначально проведение переговоров было запланировано на 10 апреля.