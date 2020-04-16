Назван новый необычный симптом заражения коронавирусом

Помимо высокой температуры, головной боли и потери обоняния, у зараженных коронавирусом может появляться сыпь на ногах. После выздоровления она проходит без следа.

Как сообщило издание Metro со ссылкой на испанских и итальянских врачей, сыпь как при оспе или кори была на ногах у каждого пятого пациента с коронавирусом в Италии. Покраснение встречалось чаще всего у инфицированных подростков и детей. Медики призвали внимательно следить за всеми симптомами, которые сопровождают заражение, однако при наличии только сыпи бить тревогу не стоит.

Италия и Испания расположились на втором и третьем месте по количеству жертв COVID-19 после США. В Италии умерли более 21,5 тысячи человек, а в Испании — почти 19 тысяч пациентов.

Ранее американские врачи установили симптом, который отличает простуду от заражения коронавирусом. У инфицированных 2019-nCoV не бывает насморка.

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта — спустя два с лишним месяца после вспышки в китайском Ухане. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. 2019-nCoV подхватили уже более двух миллионов человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали почти 137 тысяч человек.