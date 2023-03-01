Мир 01 марта 2023, 05:10 Назван главный получатель выгоды от кризиса на Украине Замглавы МИД Галузин: США являются главным выгодоприобретателем в кризисе на Украине РИА «Новости»

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Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что США являются главным выгодоприобретателем в том, что сейчас происходит на Украине. Дипломат в интервью «Ленте.ру» заявил, что украинский кризис выгоден американскому бизнесу в плане извлечения прибыли из проблем государств в Европе.

Страны Запада вложили слишком много усилий и средств, чтобы рассорить Украину и Россию, убежден представитель МИД. И теперь им невыгодно, чтобы Москва и Киев договорились о мире.

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«Для них Украина — это инструмент, с помощью которого они пытаются ослабить и изолировать Россию, сломать действующую архитектуру безопасности, сохранить изрядно пошатнувшуюся собственную гегемонию», — пояснил Галузин.

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К тому же, на сегодня американский бизнес и военно-промышленный комплекс державы воодушевлены планами администрации президента Джо Байдена накачивать Украину оружием. Для них это — источник прибыли. Но не только получением денег от экономических проблем европейских государств заинтересован Вашингтон.

«Одновременно США рассчитывают на доступ к украинским полезным ископаемым — железной руде, марганцевой руде, редкоземельным металлам, в первую очередь литию», — рассказал замминистра.

Ранее обозреватель Брэдли Девлин оценил сотрудничество американского банк JP Morgan с Украиной. По мнению журналиста, банку будет выгодно затягивание кризиса, ведь только с помощью поставок оружия и военной техники он получит огромную прибыль.