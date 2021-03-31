Позицию Киева по ситуации в Донбассе назвали неконструктивной

Киев намерен вести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в режиме секретности. Показывать свою истинную позицию по ситуации собственным гражданам украинские власти не спешат.

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сделал такие выводы после очередного заседания. Его слова привел ТАСС.

«На заседании контактной группы киевская делегация заняла прежнюю неконструктивную позицию», — сказал Грызлов.

Происходящее он назвал «традицией», заметив, что представители Киева предпочитают не давать прямых ответов на вопросы и избегают признавать очевидные события, которые произошли в результате действий украинской стороны.

«При этом Киев продолжает скрывать свою истинную позицию от граждан Украины и настаивает на режиме секретности переговоров», — подчеркнул попред РФ в контактной группе.

Политическую репутацию Украины в переговорном процессе он оценил как «близкую к нулю», что отражается во всех переговорных форматах. Грызлов напомнил, что накануне главы РФ, Германии и Франции обсудили урегулирование внутриукраинского конфликта. Стороны согласились, что для мирного пути Киев, Донецк и Луганск должны договориться об условиях мирного сосуществования Донбасса и Украины. Если это получится, то и переговоры о «прекращении взаимных недружественных действий» пройдут быстро и эффективно.

Грызлов также обратил внимание, что диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат вопреки минским соглашениям. Киев, по его словам, «держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете».

«Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах», — заключил представитель России в контактной группе.