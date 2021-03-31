Переговоры Путина с Макроном и Меркель оценили в офисе Зеленского

Переговоры, прошедшие между главами России, Франции и Германии, оценили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, написал iReactor со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Юлия Мендель.

Она отметила, что без учета позиции Киева беседа Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель не указывает на принятие серьезных решений по Донбассу. Как она считает, обсуждение этого вопроса лидерами стран «нормандской четверки» говорит о том, что повестка является актуальной в Европе.

Мендель добавила, что Киев собирается продолжать переговоры с Москвой, Берлином и Парижем, пока ситуация в Донбассе не будет урегулирована.