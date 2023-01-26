Эксклюзив 26 января 2023, 14:03 Назначение Трейси послом США в РФ станет шагом к восстановлению дипломатии для простых людей Политсоветник Маркелов: назначение Трейси послом США в РФ можно только поприветствовать РИА «Новости»

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Назначение Линн Трейси послом США в России можно только поприветствовать, поскольку она уже сейчас делает первые шаги к налаживанию отношений между странами хотя бы на уровне дипломатии, рассказал «360» политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

Он назвал Трейси настоящим профессионалом и напомнил, что до того, как заняться дипломатией, она работала в исследовательских институтах, стала хорошим специалистом по России и странам СНГ, отлично знает историю России и считалась одним из лучших «советологов», как говорят американцы. И даже диссертацию писала по исследованию России — ее ментальности, истории.

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Трейси также была послом в Армении, ее отозвали буквально в конце ноября — декабре, когда уже прошла информация о том, что она поедет в Россию, напомнил Маркелов. Он назвал посольство США в Армении при Линн Трейси лучшим в СНГ по уровню оказания услуг и отношению к людям.

Первые шаги к дипломатии

По словам собеседника «360», Трейси часто сообщала в интервью о том, что, как она считает, понимает россиян и готова внести новый вариант в историю отношений с США.

«Первое же заявление, которое она сделала, — о том, что постарается максимально расширить и вернуть все основные виды оказания дипломатической консульской помощи американского посольства россиянам. И шаги в этом направлении даже уже начались. Еще в ноябре этого и представить себе было нельзя», — констатировал политический советник.

По его словам, работники посольства стали более дружелюбными.

РИА «Новости»

Трейси провозглашает идею восстановления (в разумных пределах) нормального взаимодействия двух государств хотя бы на уровне посольств, заметил эксперт. Он предположил, что сначала восстановится работа московского, головного офиса, потом начнутся какие-то другие «осторожные проблески».

Работа с простыми людьми

Новый посол заявляла о том, что нужно восстановить численность посольства — не до прежнего уровня, но хотя бы опять же в разумных пределах. Следующим этапом, возможно, станет то, что американские визы можно будет снова получать в России. А может, временно заработают консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Эта женщина заходит вполне позитивно, с хорошими намерениями. Она не лезет в большую международную политику, готова только заниматься дипломатией в чистом виде. Это хороший задел. Понятно, что это не исключает ее разведывательную работу, понятно, что ее курирует ЦРУ. Но ее идеи можно только поприветствовать. Сергей Маркелов политический советник, гендиректор коммуникационного агенства «МаркеловГрупп»

Маркелов добавил, что Линн Трейси, разумеется, будет придерживаться политики США, но она понимает, что есть некий ресурс, который зависит от нее. США, видимо, дают ей полномочия.

«Мы видим, что пошла такая тенденция: все, кто нас пинают, начинают человеческую часть, работу с простыми людьми возвращать. Работа посольства — это работа с простыми людьми, им неудобно, когда американское посольство ничего не делает, находясь в Москве. Важно хотя бы у простого населения вернуть некоторую степень доверия. Думаю, она будет это делать, будет много говорить, давать интервью», — отметил эксперт.

Он считает, что назначение послом женщины — европейская тенденция последнего времени — что-то вроде «гендерного заброса»: мол, мужчины могут «воевать до последнего», но женщины на это не способны внутренне.