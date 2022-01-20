Назарбаеву дали пожизненное право выступать перед парламентом

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сможет всю жизнь выступать в правительстве и парламенте страны. Также за ним сохранится право входить в состав Конституционного совета республики. Такие поправки внесли в конституционный закон, их нижняя палата парламента направила в сенат, написал Tengrinews.kz.

«Первому президенту Казахстана Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов», — гласит текст поправок.

Ранее пресс-секретарь Айдос Укибай сообщал, что Назарбаев добровольно покинул место главы Совета безопасности Казахстана, потому что осознавал, что беспорядки потребуют экстренных мер реагирования. Эту должность он передал Касым-Жомарту Токаеву.

Во время беспорядков Касым-Жомарт Токаев поручил правительству уйти в отставку, ввел чрезвычайное положение по всей стране и попросил о помощи миротворческие отряды, которые справились со своей миссией и уже вернулись.