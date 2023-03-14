Мир 14 марта 2023, 01:23 Мемориальную доску Суворову демонтируют в Одессе Власти Одессы объявили о демонтаже мемориальной доски в честь Суворова Telegram

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Одесские власти приняли решение провести демонтаж мемориальной доски, установленной в честь русского полководца Александра Суворова. Об этом сообщило украинское издание «Думская».

«И еще на одного Суворова меньше: на Приморской демонтируют табличку русскому военачальнику», — заявили авторы статьи.

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Это не первый снос памятников великому русскому полководцу Александру Суворову в Одессе. Аналогичные работы проводились в декабре 2022 года. В то же время провели и демонтаж памятника императрице Екатерине II. Монумент Суворова планировалось поместить на хранение в Одесский национальный художественный музей.

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Ранее очередной памятник русскому классику Александру Пушкину демонтировали на Украине. Статую поэта снесли в Днепропетровске. По словам главы города Бориса Филатова, что все памятники, связанные с Россией и СССР, демонтируют и переместят на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль». Также, памятник Пушкину снесли в селе Беленченковка Миргородского района Полтавской области.