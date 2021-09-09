Опубликованы снимки вторжения войск нацистской Германии в СССР

Фотограф Артур Бондарь опубликовал снимки, сделанные немецким танкистом в период вторжения нацистов в Советский Союз. Фотоархив из трех рулонов пленки был куплен на аукционе в Германии. Снимки показывают быт немецких солдат и жителей оккупированных территорий.

Имя автора фотографий неизвестно, но он служил в 7-й танковой дивизии вермахта. Танкист зафиксировал движение своей части по территории Белоруссии летом 1941 года. На снимки попали моменты отдыха солдат и местные жители.

Седьмая танковая дивизия после занятия Вильнюса начала в составе других войск наступление в направлении Минск-Борисов. Ее продвижение из города Смолевичи 26 июня остановил контрудар 100-й стрелковой дивизии Красной Армии. Эта дивизия до августа продолжала продвижение по оккупированной территории. В ходе Духовищенской операции немцы потеряли от 30 до 80 танков.

В сентябре Центральный архив ФСБ опубликует рассекреченные документы судебного процесса 1949 года над японскими военными преступниками о планах применения бактериологического оружия во время Второй мировой войны.