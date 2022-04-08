Спецслужбы Украины по Херсонской области вымогали деньги на нужды украинских силовиков у епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Священнослужителям угрожали закрытием храмов под предлогом мер безопасности, сообщил РИА «Новости» бывший сотрудник СБУ.

«Курировавший ранее православное направление сотрудник СБУ по Херсонской области Алексей Паламарчук вымогал денежные средства у священнослужителей, мотивируя необходимостью материальной поддержки участников так называемой антитеррористической операции на востоке страны», — рассказал источник.

Херсон перешел под контроль ВС РФ 2 марта. Сейчас бывшие боевики территориальной обороны в Херсоне добровольно сдают оружие, которое им ранее выдали украинские власти.

За последние три дня российские военнослужащие эвакуировали из Херсонской области более 300 мирных жителей. Кроме того, российские военные ежедневно оказывают Херсону гуманитарную помощь.