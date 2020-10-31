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    31 октября 2020, 00:27

    Националисты напали на участников митинга против запрета абортов в Польше

    Валерия Шафирко

    На митингах против запрета абортов в Польше произошли столкновения между протестующими, полицией и националистами. Об этом сообщил Sputnik International.

    Силовики начали задерживать протестующих несколько часов назад, чуть позже к подавлению протестов присоединились националисты. Они пустили в ход газовые баллончики и пиротехнику.

    В Варшаве, по разным оценкам, в протестах принимают участие от 50 до 80 тысяч человек.

    «На Замковой площади и площади де Голля в драки с участниками протестов пытались вступить группы лиц, которых полицейские идентифицировали как футбольных псевдоболельщиков. Они бросали различные предметы, в том числе бутылки и камни, использовали пиротехнику», — сообщила радиостанция RMF FM. Ее сообщение цитирует РИА «Новости».

    Акции прошли не только в Варшаве, но и в Гданьске, Люблин, Вроцлаве и других польских городах. Участники протестных акций выкрикивают лозунги: «Мое тело — мое дело», «Я думаю, чувствую, решаю».

    Ранее стало известно, что польские власти запретили прерывать беременность, если у плода имеются патологии в развитии. Решение, по сути, приняла католическая церковь — ее роль в политике страны крайне высока. Закон привел к протестам.