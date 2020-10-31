Националисты напали на участников митинга против запрета абортов в Польше

Силовики начали задерживать протестующих несколько часов назад, чуть позже к подавлению протестов присоединились националисты. Они пустили в ход газовые баллончики и пиротехнику.

В Варшаве, по разным оценкам, в протестах принимают участие от 50 до 80 тысяч человек.

«На Замковой площади и площади де Голля в драки с участниками протестов пытались вступить группы лиц, которых полицейские идентифицировали как футбольных псевдоболельщиков. Они бросали различные предметы, в том числе бутылки и камни, использовали пиротехнику», — сообщила радиостанция RMF FM. Ее сообщение цитирует РИА «Новости».

Акции прошли не только в Варшаве, но и в Гданьске, Люблин, Вроцлаве и других польских городах. Участники протестных акций выкрикивают лозунги: «Мое тело — мое дело», «Я думаю, чувствую, решаю».

Ранее стало известно, что польские власти запретили прерывать беременность, если у плода имеются патологии в развитии. Решение, по сути, приняла католическая церковь — ее роль в политике страны крайне высока. Закон привел к протестам.